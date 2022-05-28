МО РФ сообщило об испытательном пуске ракеты "Циркон"

Минобороны РФ сообщает о новом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон". Российский фрегат выполнил стрельбу из акватории Баренцева моря по морской мишени в Белом море.

Как сообщили в Минобороны, экипаж боевого корабля "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил свою задачу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



