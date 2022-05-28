Армейская авиация России продолжает работу в небе над зоной спецоперации. На видео, которое сегодня опубликовало Минобороны, видно, как свою работу выполняют пилоты ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

Эти машины способны поражать бронированную технику, живую силу и воздушные цели противника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.