Сотрудники ФСБ перекрыли канал поставок оружия с Украины в Крым. Кадры опубликовали представители ведомства.

При попытке продажи автомата АКС-74У и более трех сотен патронов к нему были задержаны продавец, посредники и покупатели. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.