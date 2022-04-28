В РФ из Донбасса и Украины вывезли еще 19 тыс человек – Минобороны РФ

Минобороны: в РФ из Донбасса и Украины вывезли еще 19 тысяч человек, в том числе 4,4 тысячи детей.

Кабмин РФ внес в ГД законопроект об упрощенном получении вида на жительство IT-специалистами из-за рубежа.

Дептранс рекомендовал москвичам выезжать за город после часа пик из-за пробок 29 апреля.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.