МО РФ сообщило о ликвидации свыше 320 человек личного состава армии Украины

Минобороны России сообщило о ликвидации свыше 320 человек личного состава украинской армии. Кроме того, военные при помощи высокоточных ракет поразили 4 десятка военных объектов Украины.

В их числе – пусковая установка ракетного комплекса "Точка-У". Ночью с помощью именно таких ракет националисты пытались атаковать города ЛНР, а также Херсон. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.