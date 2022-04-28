Российские ракетные войска уничтожили украинскую пусковую установку "Точка-У". Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он также заявил, что высокоточные ракеты ВС РФ нанесли удар по 38 военным объектам Украины. В результате были уничтожены 3 пункта управления, 22 опорных пункта формирований украинских националистов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.