В Минпросвещения рассказали детям, как реагировать на звонки с угрозами от неизвестных

После теракта россияне начали жаловаться на звонки и сообщения в соцсетях с угрозами от неизвестных. Чаще всего жертвами преступников становятся подростки.

В связи с этим в Минпросвещения разработали четкие рекомендации по тому, как действовать в подобных ситуациях. Так, в ведомстве призывают заблокировать отправителя, не вступать с ним в переписку и не пересылать сообщения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.