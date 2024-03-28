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Новости

28 марта, 19:15

Безопасность

В Минпросвещения рассказали детям, как реагировать на звонки с угрозами от неизвестных

В Минпросвещения рассказали детям, как реагировать на звонки с угрозами от неизвестных

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После теракта россияне начали жаловаться на звонки и сообщения в соцсетях с угрозами от неизвестных. Чаще всего жертвами преступников становятся подростки.

В связи с этим в Минпросвещения разработали четкие рекомендации по тому, как действовать в подобных ситуациях. Так, в ведомстве призывают заблокировать отправителя, не вступать с ним в переписку и не пересылать сообщения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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