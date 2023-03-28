Москвичам рассказали о главных новостях 28 марта

В Москве прошли масштабные учения по ликвидации ЧС в связи с паводком. В них принимали участие вертолеты, беспилотники, суда на воздушной подушке и порядка 500 спасателей. По легенде подтопило поселение Вороновское, где находится больше 80 дачных участков. Специалисты отработали эвакуацию жителей, возведение дамб и удаление воды с помощью спецтехники.

СМИ публикуют новые видео из Ивано-Франковска на Украине. Там раскольники силой захватили последний в области храм Украинской православной церкви. Неизвестные сломали двери и выгнали из зала духовенство и верующих. Ранее также сообщалось, что при захвате храма использовался слезоточивый газ. Священнослужители уже высказали мнение, что таким образом Киев "репетировал" захват Киево-Печерской лавры.

Россия сожалеет об отказе Совбеза ООН от резолюции по "Северным потокам" и будет делать все, чтобы инициировать международное расследование терактов. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил Дмитрий Песков. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, важно установить всех участников этих диверсий.

Глава МОК Томас Бах выступил за возвращение спортсменов из РФ и Белоруссии на международные соревнования. Об этом он заявил во вторник, 28 марта, выступая перед началом заседания исполкома МОК в его штаб-квартире в Лозанне. Однако участвовать они могут только в нейтральном статусе – без флага и гимна. Это касается одиночных спортсменов. Командам путь на мировые турниры по-прежнему закрыт.

Новые жилые кварталы появятся в Черемушках, Ярославском и Обручевском районах. Их построят на месте бывшей промзоны и двух неэффективно используемых территорий. Часть квартир получат участники программы реновации. Помимо домов и парковки там появятся образовательный и физкультурно-оздоровительный комплекс.

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