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28 марта, 19:15

Безопасность

Минобороны РФ показало подготовку экипажей танков Т-80 и Т-72

Минобороны РФ показало подготовку экипажей танков Т-80 и Т-72

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Минобороны РФ показало, как идет подготовка экипажей танков Т-80 и Т-72 Центрального военного округа. Танкисты учатся вести бой в условиях городской застройки – стрелять и маневрировать в ограниченном пространстве.

Тренировки проходят на полигоне в тыловом районе СВО. Условия максимально приближены к реальным. После подготовки военные направляются в зону боевых действий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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