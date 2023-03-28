Минобороны РФ показало подготовку экипажей танков Т-80 и Т-72

Минобороны РФ показало, как идет подготовка экипажей танков Т-80 и Т-72 Центрального военного округа. Танкисты учатся вести бой в условиях городской застройки – стрелять и маневрировать в ограниченном пространстве.

Тренировки проходят на полигоне в тыловом районе СВО. Условия максимально приближены к реальным. После подготовки военные направляются в зону боевых действий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.