Воздушное пространство над Петербургом закрывали для тренировки Минобороны РФ

Небо над Петербургом открыли после отмены плана "Ковер". Когда он действует, в воздухе имеют право находиться только военная и спасательная авиация.

Позже Минобороны РФ опубликовало информацию о тренировке дежурных сил противовоздушной обороны в Западном военной округе. Во время тренировки были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя.

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