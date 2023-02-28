15:15Безопасность
Воздушное пространство над Петербургом закрывали для тренировки Минобороны РФ
Небо над Петербургом открыли после отмены плана "Ковер". Когда он действует, в воздухе имеют право находиться только военная и спасательная авиация.
Позже Минобороны РФ опубликовало информацию о тренировке дежурных сил противовоздушной обороны в Западном военной округе. Во время тренировки были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя.
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