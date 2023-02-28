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Безопасность

Воздушное пространство над Петербургом закрывали для тренировки Минобороны РФ

Воздушное пространство над Петербургом закрывали для тренировки Минобороны РФ

Минобороны РФ заявило о тренировке сил ПВО с органами управления воздушным пространством

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Небо над Петербургом открыли после отмены плана "Ковер". Когда он действует, в воздухе имеют право находиться только военная и спасательная авиация.

Позже Минобороны РФ опубликовало информацию о тренировке дежурных сил противовоздушной обороны в Западном военной округе. Во время тренировки были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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