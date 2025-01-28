Новости регионов: атомная субмарина "Архангельск" поступила на службу Северного флота

Северный флот России получил новую субмарину. Атомная подводная лодка "Архангельск" прибыла в пункт постоянного базирования в Мурманской области. Подлодка несет разные типы вооружения, в том числе крылатые ракеты. Она способна эффективно поражать как морские, так и береговые цели.

В Енисейском районе Красноярского края тушили крупный пожар в ночь на 28 января. Постройки загорелись на площади 300 квадратных метров в селе Озерное. Тушение осложнял мороз около минус 30 градусов и плотная застройка. Никто не пострадал, возгорание ликвидировано.

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