27 декабря, 20:00Безопасность
Новости часа: 8,5 тыс человек будут следить за безопасностью в Москве в новогоднюю ночь
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 8,5 тысячи человек будут обеспечивать безопасность в Москве в новогоднюю ночь. Об этом заявили в департаменте региональной безопасности.
Более 300 московских компаний принимает участие в неделе красоты в ЦВЗ "Манеж", рассказали в департаменте предпринимательства.
"Аптекарский огород" проведет для школьников интерактивные занятия о хвойных деревьях, сообщили пресс-служба ботанического сада.