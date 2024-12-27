Новости часа: 8,5 тыс человек будут следить за безопасностью в Москве в новогоднюю ночь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 8,5 тысячи человек будут обеспечивать безопасность в Москве в новогоднюю ночь. Об этом заявили в департаменте региональной безопасности.

Более 300 московских компаний принимает участие в неделе красоты в ЦВЗ "Манеж", рассказали в департаменте предпринимательства.

"Аптекарский огород" проведет для школьников интерактивные занятия о хвойных деревьях, сообщили пресс-служба ботанического сада.