Учения у станции метро "Борисово" вызвали волнение у москвичей

Ночью в редакцию телеканала "Москва 24" поступили десятки звонков от жителей юга столицы. Люди с тревогой сообщали, что что-то случилось у станции метро "Борисово". У входа в вестибюль появились машины экстренных служб столицы – пожарных, полиции, "скорой помощи", спасателей. Рядом возник целый палаточный лагерь.

Но, как выяснилось, это спецподразделения города проводили учения. Отрабатывалось взаимодействие различных ведомств при эвакуации людей из подземки в случае различных ЧП: пожара, взрыва, отключения электроэнергии. Время для массовой тренировки выбрали специально ночное, чтобы она не отразилась на графике движения поездов метро.