Количество пострадавших от интернет-мошенников детей выросло на 120%

МВД сообщило о резком увеличении количества пострадавших от интернет-мошенников среди детей. За этот год показатель вырос на 120%.

Специалисты рекомендуют научить детей не переходить по подозрительным ссылкам, не раскрывать личные данные и не доверять обещаниям бонусов или подарков.

В ведомстве отметили, что мошенники теперь чаще используют психологические методы воздействия, адаптированные под возраст детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.