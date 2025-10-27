Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 07:45

Безопасность

Количество пострадавших от интернет-мошенников детей выросло на 120%

Количество пострадавших от интернет-мошенников детей выросло на 120%

"Московский патруль": сотрудники ФТС рассказали, как борются с серым импортом

"Московский патруль": сотрудники столичной Госавтоинспекции провели рейд на соблюдение ПДД

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря

"Московский патруль": горожанам рассказали об охране Исторического музея

Мошенники начали использовать схему обмана москвичей на тему отопительного сезона

Мошенники стали заманивать россиян большими скидками на полис КАСКО

Мошенники стали обманывать россиян под видом тепловой организации

"Деньги 24": суды в РФ стали возвращать квартиры продавцам, обманутым мошенниками

"Московский патруль": в столице прошли соревнования спасателей "Движение вверх"

МВД сообщило о резком увеличении количества пострадавших от интернет-мошенников среди детей. За этот год показатель вырос на 120%.

Специалисты рекомендуют научить детей не переходить по подозрительным ссылкам, не раскрывать личные данные и не доверять обещаниям бонусов или подарков.

В ведомстве отметили, что мошенники теперь чаще используют психологические методы воздействия, адаптированные под возраст детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика