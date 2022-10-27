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Политика

Новости часа: российская ПВО сбила 10 беспилотников на территории новых регионов

Новости часа: российская ПВО сбила 10 беспилотников на территории новых регионов

ВС РФ пресекли попытку наступления ВСУ на краснолиманском направлении

Учения по нанесению ядерного удара в ответ на возможную угрозу прошли в РФ

ВС РФ нанесли удар по украинской бронетехнике из ракетных комплексов "Корнет"

Минобороны РФ опубликовало кадры учебно-боевого пуска ракеты "Ярс"

Минобороны РФ показало кадры запуска МБР "Синева" с атомной подлодки

Новости часа: Шойгу сообщил о тренировке по нанесению ответного ядерного удара

МО РФ опубликовало кадры запусков ракет в ходе тренировки стратегических сил сдерживания

Соревнования по пожарно-спасательному спорту стартовали в Подмосковье

Путин принял доклад Шойгу о тренировке стратегических сил сдерживания

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минобороны РФ сообщило, что российская ПВО сбила 10 беспилотников и HIMARS над населенными пунктами новых территорий.

МИД РФ рекомендует россиянам "взвешивать риски" при планировании поездок в Норвегию. В ведомстве сообщили, что иностранные спецслужбы могут заинтересоваться гражданами РФ.

Выходные в Москве будут теплыми. Но синоптики предупредили, что выпадет до 25% месячной нормы осадков.

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