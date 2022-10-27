Новости часа: российская ПВО сбила 10 беспилотников на территории новых регионов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минобороны РФ сообщило, что российская ПВО сбила 10 беспилотников и HIMARS над населенными пунктами новых территорий.

МИД РФ рекомендует россиянам "взвешивать риски" при планировании поездок в Норвегию. В ведомстве сообщили, что иностранные спецслужбы могут заинтересоваться гражданами РФ.

Выходные в Москве будут теплыми. Но синоптики предупредили, что выпадет до 25% месячной нормы осадков.