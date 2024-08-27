27 августа, 07:15Безопасность
Новый вид мошенничества появился в Telegram после ареста Павла Дурова
Мошенники решили воспользоваться новостью об аресте Павла Дурова и придумали новую схему обмана в Telegram. Как рассказали в Роскачестве, злоумышленники предлагают пользователям мессенджера перенести свои материалы на другой якобы более безопасный ресурс.
Они отправляют потенциальной жертве ссылку, куда нужно внести данные для входа в аккаунт Telegram. В итоге злоумышленники получают полный доступ к аккаунту пользователя.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.