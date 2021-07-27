ФСБ задержала 45 подпольных оружейников в 25 регионах России

В ФСБ сообщили о задержании 45 подпольных оружейников. Спецоперацию провели одновременно в 25 российских регионах

Что нашли оперативники? Откуда берут комплектующие "черные оружейники"? И кто их покупатели? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.