ФСБ задержала профинансировавшего теракт в Стамбуле пособника ИГ

ФСБ задержала пособника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", который мог профинансировать теракт в Стамбуле в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что деньги задержанный направлял через банковские карты и Western Union. В ФСБ подчеркнули, что мужчина не раз попадал в поле зрения спецслужб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

