В аэропорту Красноярска прошли учения по противодействию завоза холеры

В аэропорту Красноярска 27 мая заметили людей в масках и белых защитных костюмах. Так прошли учения по противодействию завоза холеры, объяснили в Роспотребнадзоре.

По легенде из Доминиканы прибыл борт с пассажирами, имеющими симптомы заражения. Лайнер отбуксировали на санитарную стоянку, провели дезинфекцию, а туристов отправили в карантинную зону.

В тренировке приняли участие эпидемиологи, пограничники авиагавани и врачи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.