Спасатели провели учения на стадионе "Динамо" в Москве

Масштабные учения прошли на стадионе "Динамо" в Москве. Согласно сценарию, во время матча там загорелась раздевалка. Дым распространился на трибуны и заблокировал путь к выходам.

Спасатели показали, как в таких условиях эвакуируют людей. Чтобы добраться до всех пострадавших, пришлось использовать подъемники и альпинистское снаряжение.

Отдельные маневры отрабатывали на парковке, там спасатели доставали людей, зажатых в машине. Всего в учениях приняли участие 45 человек и 14 единиц специальной техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.