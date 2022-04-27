Росгвардия приступила к патрулированию акватории Москвы-реки

Сотрудники Росгвардии приступили к патрулированию акватории Москвы-реки в связи с открытием летней навигации.

Росгвардейцы заблаговременно подготовили к сезону плавсредства: провели зачистку подводных частей катеров, проверили работу двигателей и коробок передач, убедились в отсутствии протечек.

Патрулировать акваторию будут сотрудники ОМОН "Меч" на транспорте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

