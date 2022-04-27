Спасатели провели учения на территории "ВТБ Арены"

27 апреля на территории "ВТБ Арены" проходят показательные пожарно-тактические учения. Спасатели отрабатывают экстренные действия на крупном спортивном объекте.

Согласно легенде, пожар начался в одном из раздевалок на третьем этаже, дым быстро распространился на трибуны.

Также пройдет тренировка эвакуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.