Мошенники активизировались в России в масленичную неделю

Масленичная неделя впервые стала поводом для новой волны активности мошенников. Злоумышленники публикуют в Сети объявления с предложениями выгодно купить ценные бумаги в честь праздника.

Если жертва соглашается стать инвестором и заполняет виртуальную анкету, ей тут же перезванивают и предлагают открыть специальный счет для покупки акций. В дальнейшем деньги с такого счета бесследно исчезают.

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