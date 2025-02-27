Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 07:30

Безопасность

Мошенники активизировались в России в масленичную неделю

Мошенники активизировались в России в масленичную неделю

Пользователей Hamster Kombat предупредили о новой схеме мошенничества

"Московский патруль": новый пожарно-спасательный отряд создан в ТиНАО

"Техно": россияне потеряли 27,5 млрд руб из-за мошенничества

"Техно": мошенники обворовали россиян на 27,5 млрд рублей

Мошенники начали предлагать детям раскрутить их аккаунты в соцсетях за деньги

Мошенники стали предлагать восстановить доступ к картам Visa и Mastercard в России

"Деньги 24": россияне с марта смогут пользоваться самозапретом на кредиты

Новости мира: российские военные завершили учения на Бали

На Бали завершились учения "Комодо-2025" с участием российских кораблей

Масленичная неделя впервые стала поводом для новой волны активности мошенников. Злоумышленники публикуют в Сети объявления с предложениями выгодно купить ценные бумаги в честь праздника.

Если жертва соглашается стать инвестором и заполняет виртуальную анкету, ей тут же перезванивают и предлагают открыть специальный счет для покупки акций. В дальнейшем деньги с такого счета бесследно исчезают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика