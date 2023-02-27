Спасатели предупредили москвичей об опасности прогулок на льду

Столичные спасатели предупредили горожан, что прогулки по льду в данный момент стали опасными. Дело в том, что из-за резких перепадов температур структура льда изменилась – теперь он более рыхлый и хрупкий.

В данный момент в Москве действует 25 поисково-спасательных станций. В помощь сотрудникам – больше 180 плавсредств, среди которых аэролодка, способная передвигаться по заболоченной территории.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.