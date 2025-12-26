МЧС предупредило о росте пожаров и несчастных случаев с детьми в новогодние праздники

Количество пожаров и несчастных случаев с детьми в новогодние праздники в России увеличивается в несколько раз. Об этом рассказали сотрудники МЧС.

В этот период возгорания фиксируют каждые 2 минуты, тогда как в обычное время – каждые 10 минут. Несчастные случаи с детьми возрастают в 5,5 раз.

Среди основных причин называют неосторожное обращение с огнем, проблемы с электрооборудованием, перекал печей, алкогольное опьянение взрослых и оставление детей без присмотра.

