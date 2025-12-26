Форма поиска по сайту

26 декабря, 07:45

Безопасность

МЧС предупредило о росте пожаров и несчастных случаев с детьми в новогодние праздники

Мошенники придумали схему обмана с продажей премиальных елок по низким ценам

"Новости дня": в России могут ввести единый цифровой идентификатор для интернет-сервисов

Эксперты предупредили о резком росте фальшивых сайтов и объявлений с услугами аниматоров

Новости Московского транспорта

Москвичи смогут подать в суд на телефонных мошенников

Мошенники начали продавать россиянам фейковые билеты на концерты и спектакли

"Московский патруль": инспектор МЧС дал советы по выбору безопасной гирлянды

Московские пожарные рассказали, как встретить Новый год без происшествий

"Деньги 24": российские госсервисы стали главной целью хакеров в 2025 году

Количество пожаров и несчастных случаев с детьми в новогодние праздники в России увеличивается в несколько раз. Об этом рассказали сотрудники МЧС.

В этот период возгорания фиксируют каждые 2 минуты, тогда как в обычное время – каждые 10 минут. Несчастные случаи с детьми возрастают в 5,5 раз.

Среди основных причин называют неосторожное обращение с огнем, проблемы с электрооборудованием, перекал печей, алкогольное опьянение взрослых и оставление детей без присмотра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасность

