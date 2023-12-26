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26 декабря, 18:00

Безопасность

Московские спасатели рассказали, как не допустить трагедию во время пожара

Московские спасатели рассказали, как не допустить трагедию во время пожара

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Как вести себя, если вдруг праздник пошел не по сценарию, рассказали и показали московские пожарные. Мероприятие прошло в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Спасатели сымитировали опасные ситуации, которые могут возникнуть во время празднования. Одни из самых распространенных – пожары на балконах и происшествия с елками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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