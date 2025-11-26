26 ноября, 08:30Безопасность
Мошенники активизировались в период подготовки к новогодним корпоративам
Мошенники активизировались в сезон подготовки к новогодним корпоративам. Аферистов привлекают крупные бюджеты мероприятий с существенными единовременными платежами.
Они встраиваются в деловую переписку, подменяют реквизиты и рассылают фейковые предложения. Сотрудники компаний могут получать сообщения якобы от руководителей и с документами по организации праздников.
