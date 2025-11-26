Мошенники активизировались в период подготовки к новогодним корпоративам

Мошенники активизировались в сезон подготовки к новогодним корпоративам. Аферистов привлекают крупные бюджеты мероприятий с существенными единовременными платежами.

Они встраиваются в деловую переписку, подменяют реквизиты и рассылают фейковые предложения. Сотрудники компаний могут получать сообщения якобы от руководителей и с документами по организации праздников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.