Минобороны РФ показало кадры тренировки стратегических сил ядерного сдерживания

В Минобороны показали кадры тренировки стратегических сил ядерного сдерживания, которая прошла под руководством Владимира Путина. Президент следил за всеми этапами из ситуационного центра Кремля. Так, на космодроме Плесецк" состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".

Преодолев около шести тысяч километров, ракета поразила мишень на полигоне Кура на Камчатке. Подробнее – в эфире Москва 24.