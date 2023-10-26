Новости регионов: пуск ракеты "Ярс" состоялся в ходе тренировки ВС РФ

Необычное зрелище в ночном небе над Архангельской областью удалось увидеть местным жителям. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" состоялся в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. Ракета стартовала с космодрома Плесецк и преодолев около 6 тысяч километров поразила мишень на полигоне Кура на Камчатке.

В Петербургском саду-трансформере на Исаакиевской площади провели демонтаж деревьев. Зеленая зона с различными растениями в кадках радовала горожан весь сезон. Липы, клены, туи, декоративные кустарники и цветы теперь высадят в открытый грунт. Они украсят набережные рек и каналов.

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