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26 октября, 07:45

Безопасность

Новости регионов: пуск ракеты "Ярс" состоялся в ходе тренировки ВС РФ

Новости регионов: пуск ракеты "Ярс" состоялся в ходе тренировки ВС РФ

Баллистическую ракету "Синева" в ходе учений запустили из акватории Баренцева моря

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Необычное зрелище в ночном небе над Архангельской областью удалось увидеть местным жителям. Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" состоялся в ходе тренировки стратегических сил сдерживания. Ракета стартовала с космодрома Плесецк и преодолев около 6 тысяч километров поразила мишень на полигоне Кура на Камчатке.

В Петербургском саду-трансформере на Исаакиевской площади провели демонтаж деревьев. Зеленая зона с различными растениями в кадках радовала горожан весь сезон. Липы, клены, туи, декоративные кустарники и цветы теперь высадят в открытый грунт. Они украсят набережные рек и каналов.

Подробнее – в эфире Москва 24.

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