Новости часа: Шойгу сообщил о тренировке по нанесению ответного ядерного удара

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Шойгу сообщил, что в России проводится тренировка по нанесению ядерного удара в ответ на такой же удар. Она проходила с участием наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания.

Путин утвердил перечень из 45 российских банков, в которых временно нельзя совершать сделки. Указ президента опубликовали 26 октября.

ВСУ наступают под Лисичанском. Все атаки отбиваются, сообщили в МВД ЛНР.