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Экономика

Новости часа: Шойгу сообщил о тренировке по нанесению ответного ядерного удара

Новости часа: Шойгу сообщил о тренировке по нанесению ответного ядерного удара

МО РФ опубликовало кадры запусков ракет в ходе тренировки стратегических сил сдерживания

Соревнования по пожарно-спасательному спорту стартовали в Подмосковье

Путин принял доклад Шойгу о тренировке стратегических сил сдерживания

В РФ провели тренировку по ответу на ядерный удар противника

ВС РФ отразили атаки ВСУ на красно-лиманском и николаево-криворожском направлениях

ВС РФ уничтожили 4 пункта управления и 2 склада с оружием ВСУ за сутки

МО РФ показало боевую работу минометчиков Южного военного округа

Новости регионов: в Курской области начали создавать третью линию обороны

Отряды теробороны начали создавать в Херсоне

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Шойгу сообщил, что в России проводится тренировка по нанесению ядерного удара в ответ на такой же удар. Она проходила с участием наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания.

Путин утвердил перечень из 45 российских банков, в которых временно нельзя совершать сделки. Указ президента опубликовали 26 октября.

ВСУ наступают под Лисичанском. Все атаки отбиваются, сообщили в МВД ЛНР.

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