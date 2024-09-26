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26 сентября, 07:15

Безопасность

Мошенники стали маскировать вывод средств жертв через систему бесконтактной оплаты

Мошенники стали маскировать вывод средств жертв через систему бесконтактной оплаты

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Мошенники придумали, как обойти систему безопасности при выманивании денег. Они маскируют вывод средств через систему бесконтактной оплаты.

Злоумышленники убеждают жертву установить на смартфон приложение мобильной платежной системы и привязать к устройству банковскую карту, которая принадлежит аферистам. Абоненту сообщают данные карты и код подтверждения из СМС. Человек вводит их в установленное приложение, а затем вносит наличные через банкомат на эту карту.

В итоге доступ к карте имеют злоумышленники, которые также могут с нее вывести средства. А программа "думает", что все операции со счетом совершает владелец мобильного устройства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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