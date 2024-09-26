26 сентября, 07:15Безопасность
Мошенники стали маскировать вывод средств жертв через систему бесконтактной оплаты
Мошенники придумали, как обойти систему безопасности при выманивании денег. Они маскируют вывод средств через систему бесконтактной оплаты.
Злоумышленники убеждают жертву установить на смартфон приложение мобильной платежной системы и привязать к устройству банковскую карту, которая принадлежит аферистам. Абоненту сообщают данные карты и код подтверждения из СМС. Человек вводит их в установленное приложение, а затем вносит наличные через банкомат на эту карту.
В итоге доступ к карте имеют злоумышленники, которые также могут с нее вывести средства. А программа "думает", что все операции со счетом совершает владелец мобильного устройства.
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