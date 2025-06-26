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26 июня, 11:30

Безопасность

ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С

ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С

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Объединенная авиастроительная корпорация передала министерству обороны новую партию истребителей Су-35С. Об этом сообщили в государственной корпорации "Ростех". Самолеты были подготовлены в рамках государственного оборонного заказа.

В ходе специальной военной операции модель Су-35С зарекомендовала себя как одна из лучших в своем классе. В "Ростехе" отметили, что эти истребители демонстрируют высокие летные характеристики, способствуют успешному выполнению боевых задач и приближают победу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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