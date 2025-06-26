Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 08:00

Безопасность

В России выявили новую мошенническую схему с фальшивыми вакансиями

В России выявили новую мошенническую схему с фальшивыми вакансиями

"Московский патруль": транспортная полиция провела рейд на столичных вокзалах

"Миллион вопросов": эксперт рассказал о методах защиты от кибермошенников

Новости регионов: ливневые осадки затопили Сочи

Москвичей предупредили об опасности интернет-знакомств

"Москва сегодня": аналитики подсчитали примерные потери россиян из-за мошенников в 2025-м

Россияне потеряют 300 миллиардов рублей из-за мошенников до конца года

"Москва сегодня": мошенники похитят у россиян 300 млрд рублей до конца 2025 года

Россияне могут лишиться 300 млрд рублей из-за мошенников до конца 2025 года

"Московский патруль": в Москве определили лучшее звено газодымозащитной службы ЦФО

Крупный российский банк сообщил о росте числа мошеннических схем, направленных на новых сотрудников. В последние недели на сервисах поиска работы участились случаи размещения фальшивых вакансий, которые внешне ничем не отличаются от реальных предложений.

Злоумышленники подписывают с соискателями фиктивные трудовые договоры, поручают им выполнение рабочих заданий и ведут общение преимущественно через мессенджеры. На одном из этапов псевдоруководитель просит сотрудника срочно перевести денежные средства под различными предлогами. После этого мошенник исчезает и прекращает все контакты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика