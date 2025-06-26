В России выявили новую мошенническую схему с фальшивыми вакансиями

Крупный российский банк сообщил о росте числа мошеннических схем, направленных на новых сотрудников. В последние недели на сервисах поиска работы участились случаи размещения фальшивых вакансий, которые внешне ничем не отличаются от реальных предложений.

Злоумышленники подписывают с соискателями фиктивные трудовые договоры, поручают им выполнение рабочих заданий и ведут общение преимущественно через мессенджеры. На одном из этапов псевдоруководитель просит сотрудника срочно перевести денежные средства под различными предлогами. После этого мошенник исчезает и прекращает все контакты.

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