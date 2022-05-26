Отряды МЧС РФ обезвредили 24 тыс взрывоопасных предметов на освобожденных территориях

Отряды МЧС России обезвредили около 24 тысяч взрывоопасных предметов. Саперы продолжают разминировать освобожденные от националистов территории. Уже обследовали более 150 гектаров.

Также спасатели разбирают завалы зданий и вывозят тысячи кубометров строительного мусора. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.