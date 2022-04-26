В РФ за сутки эвакуировали более 10 тыс жителей ДНР, ЛНР и Украины

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки эвакуировали в Россию свыше 10 тысяч жителей ДНР, ЛНР и опасных районов Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Военнослужащий также отметил, что с начала спецоперации российские военные освободили от националистов значительные территории Донецкой и Луганской народных республик, всю Херсонскую область, часть Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.