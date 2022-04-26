Систему ПВО С-500 запустили в серийное производство

В России запустили в серийное производство систем противовоздушной обороны С-500. Об этом сообщили на предприятии "Алмаз-Антей". Там заверили, что установки поступят в военные части в срок.

С-500 предназначены для борьбы с баллистическими ракетами средней дальности, но при необходимости они способны противостоять и межконтинентальным ракетам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



