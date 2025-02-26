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26 февраля, 07:15

Безопасность

Пользователей Hamster Kombat предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей Hamster Kombat предупредили о новой схеме мошенничества

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Игра Hamster Kombat снова стала объектом внимания мошенников. Злоумышленники воспользовались ростом интереса ко второму сезону и начали активно создавать фишинговые сайты. В феврале было зарегистрировано более 120 таких ресурсов.

Мошенники создают поддельные официальные каналы, ботов и сообщества с названиями, похожими на игру. Их цель – получить доступ к логинам, паролям и секретным фразам криптокошельков пользователей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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