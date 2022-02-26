Вооруженные силы РФ установили полный контроль над Мелитополем. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделениями вооруженных сил РФ установлен полный контроль над городом Мелитополем. Российские военнослужащие принимают все меры для обеспечения исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов и безопасности мирных жителей", – сказал он.

Лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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