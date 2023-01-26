Тайник с иностранным оружием и боеприпасами уничтожили на территории ЛНР

Схрон с иностранным оружием и боеприпасами уничтожили на территории ЛНР. Источник в силовых структурах рассказал, что в тайнике обнаружили гранатометы шведско-британского и польского производства.

Также там нашли мины и взрыватели к ним, патроны различного калибра. Есть предположение, что это подготовили для диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Российские военные изъяли часть оружия, а остальное уничтожили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.