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Безопасность

Тайник с иностранным оружием и боеприпасами уничтожили на территории ЛНР

Тайник с иностранным оружием и боеприпасами уничтожили на территории ЛНР

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Схрон с иностранным оружием и боеприпасами уничтожили на территории ЛНР. Источник в силовых структурах рассказал, что в тайнике обнаружили гранатометы шведско-британского и польского производства.

Также там нашли мины и взрыватели к ним, патроны различного калибра. Есть предположение, что это подготовили для диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Российские военные изъяли часть оружия, а остальное уничтожили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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