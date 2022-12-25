Разведка нанесла удар по скоплению украинских войск на Купянском направлении

Российские разведчики нанесли удар по скоплению украинских войск на Купянском направлении. Оборудованные позиции ВСУ были обнаружены в лесополосе с помощью дрона.

Минобороны России показало, как в зоне спецоперации работают военные врачи Западного военного округа. Медики оказывают необходимую помощь военнослужащим и мирным жителям. На позициях развернут медпункт.

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