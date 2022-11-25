Российская подводная лодка "Магадан" произвела пуски ракет "Калибр" в Японском море

Минобороны РФ показало первые пуски ракет "Калибр" с новейшей подводной лодкой "Магадан". В ходе тренировки она скрыто вошла в заданный район в акватории Японского моря и нанесла удары по заданным мишеням.

В итоге поражены две цели – морская, которая имитировала надводный корабль противника, и береговая, расположенная на тактическом поле в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более тысячи километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.