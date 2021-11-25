Сотрудники МВД рассказали о выявлении телефонных мошенников

25 ноября в пресс-центре РИАМО прошла пресс-конференция "Выявление и пресечение преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий".

О телефонном мошенничестве, краже денег с банковских карт и других преступлениях, совершенных дистанционно, расскажут:

