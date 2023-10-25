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25 октября, 14:00

Безопасность

"Актуальный репортаж": инженеры из Подмосковья разработали дроны для бойцов РФ

"Актуальный репортаж": инженеры из Подмосковья разработали дроны для бойцов РФ

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Молодые инженеры из Подмосковья решили делать дроны для российских военных. В данный момент они тестируют несколько разработок, которые в перспективе могут стать в пять раз дешевле и при этом эффективнее тех, что уже стоят на вооружении.

Когда подмосковные беспилотники отправятся в зону боевых действий? И как разработчики будут обходить системы РЭБ противника? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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