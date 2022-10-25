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Новости регионов: в Курской области начали создавать третью линию обороны

Новости регионов: в Курской области начали создавать третью линию обороны

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Курская область усиливает контроль за въездом в приграничные районы. Здесь создается третья линия обороны, формирование которой должны завершить до 5 ноября. Также в регионе ужесточат контроль на основных магистралях, на въезде и выезде в Курчатов, где располагается Курская АЭС. Власти региона поручили подготовить укрытия вблизи многолюдных объектов без подвалов.

Запрет на полеты в ряд аэропортов продлен до 28 октября. Администрация аэропорта в Анапе, куда самолетам запрещено приземляться, решила организовала экскурсии с "погружением в атмосферу". Экскурсия включают в себя все атрибуты настоящего воздушного путешествия: предполетный досмотр, регистрацию. Экскурсантам покажут кабину пилота и водяную арку, которой встречают новые рейсы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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