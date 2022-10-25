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Безопасность

Отряды теробороны начали создавать в Херсоне

Отряды теробороны начали создавать в Херсоне

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Власти Херсонской области сообщили, что украинская армия регулярно обстреливает Херсон, Каховскую ГЭС. По словам региональных властей, в Херсоне возможны диверсии. В связи с этим в городе формируют территориальную оборону.

В отряды теробороны могут вступить мужчины, которые решили остаться в Херсоне. Дополнительную защиту вводят на время военного положения. Какие задачи будут выполнять бойцы теробороны? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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