ФСБ задержала 31 участника террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае 31 главаря и участника межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ).

По данным правоохранителей, злоумышленники вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали находящихся в Сирии участников террористической структуры, а также призывали к совершению террористических преступлений.

Задержания прошли в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске Красноярского края и селе Прокудском Новосибирской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.