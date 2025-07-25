25 июля, 16:45События
Москвичам рассказали о правилах безопасности на воде
Каждый год в летний период на столичных водоемах фиксируются десятки происшествий. Что чаще всего становится причиной трагедий на воде и как их избежать? Как уберечь детей и подростков от опасности на водоемах? Какие требования необходимо соблюдать владельцам маломерных судов?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская;
- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ЛО МВД России на водном транспорте Шамиль Замалиев;
- начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Москве Владимир Черепков;
- главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.