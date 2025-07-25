Москвичам рассказали о правилах безопасности на воде

Каждый год в летний период на столичных водоемах фиксируются десятки происшествий. Что чаще всего становится причиной трагедий на воде и как их избежать? Как уберечь детей и подростков от опасности на водоемах? Какие требования необходимо соблюдать владельцам маломерных судов?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: