Минобороны России сообщило об ударе по инфраструктуре для поставок западного оружия Украине. По заявлению министерства, российские военные уничтожили шесть железнодорожных подстанций.

В Харьковской области бойцы Росгвардии уничтожили колонну бронетехники ВСУ. Восемь танков при поддержке пехоты пытались прорваться в населенный пункт, занятый подразделениями Росгвардии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.