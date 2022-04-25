Минобороны РФ сообщило, что российская авиация в течение для поразила 82 военных объекта Украины.

Минэкономразвития: Новая отсрочка по страховым взносам затронет около двух третей экономики РФ.

Владимир Путин подписал указ об информационной системе в области борьбы с коррупцией.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.