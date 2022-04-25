Минобороны: ВС РФ уничтожили шесть тяговых подстанций на железной дороге Украины.

Владимир Путин планирует 26 апреля провести телефонный разговор с президентом Турции.

Постпред РФ проинформировал о готовящихся Украиной диверсиях с применением химоружия.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.